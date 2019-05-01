北卡校園槍擊2死　22歲輟學生遭逮「露齒笑吼」犯案動機待釐清

▲ 校園槍擊案造成2人死亡，另有4人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國北卡羅萊納州大學夏洛特分校（UNC Charlotte）當地30日傍晚發生校園槍擊案，至少造成2人死亡。當局已認定此事件為單一個案，根據警方最新消息，目前22歲嫌犯特雷爾（Trystan Andrew Terrell）已被逮捕拘留，外傳他是該校歷史系的輟學生，且被捕的那一刻，他露齒笑並大聲吼叫。

美聯社引述警方消息指出，周二傍晚接獲電話通報，稱有人持槍朝著學生們開槍，警方獲報後在幾分鐘內趕抵事發的教學大樓，同時解除嫌犯武裝並將他逮捕，而校園則是整晚處於封鎖狀態。據報導，槍手是學校的歷史系學生，但在這學期輟學，但犯案動機仍有待釐清。

根據媒體空拍畫面顯示，事發當下，警方跑向校園一棟大樓，而學生們則是在校內狂奔。

聯邦調查局夏洛特分局探員約翰斯特朗（John Strong）表示，目前聯邦調查局已在現場協助警方和執法夥伴來應對這起槍擊案，將會提供必要資源來進行調查。消息傳出後，特雷爾爺爺保羅羅德（Paul Rold）接受媒體採訪指出，特雷爾2年前就隨著父親搬到夏洛特，但如今這則消息聽起來很不像特雷爾會做的事。