影／日本新天皇德仁期盼世界和平　即位演說未提「守護憲法」惹議

▲ 日本新天皇德仁發表談話。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

日本第126代天皇德仁今（1）日正式即位，展開「令和」元年。他在登基大典上發表成為天皇後的首次公開談話，表示衷心期盼人民的幸福、國家發展及世界和平，卻並未提到守護擁有《和平憲法》之稱的《日本國憲法》，引起外界關心。

太平洋戰爭終戰後，1946年11月公布的《日本國憲法》第九條作為解決國際爭端的手段，條文為否決非自我防衛的戰爭行為、否決一切戰爭行為及戰力、保有在一般防禦範圍的戰力、不承認國家交戰權，因此得「和平憲法」及「非戰憲法」之名。

然而，由首相安倍晉三所領導的日本政府及執政黨主張「正常國家化」，2014年召開臨時內閣會議，透過修改憲法解釋，解禁集體自衛權，賦予自衛隊更多權限，目前也正推動修憲，希望在2020年將自衛隊加入憲法第九條條文中。

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▲ 明仁於4月30日退位。（圖／路透）

德仁天皇今早向安倍等眾部署大臣及地方團體代表等人發表談話，不忘父親明仁及歷任天皇的腳步，「根據憲法，發誓承擔作為日本國及日本國民整體象徵的職責，深切期待國民的幸福、國家的進一步發展與世界的和平。」

值得注意的是，30日退位的明仁在1989年1月9日即位時發表演說表示，「將和各位一同遵守憲法，追求增進國民福祉」。相較之下，德仁對「守護憲法」隻字未提，因此引起外界討論。