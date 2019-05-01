郭台銘赴美...威州州長爆「將見川普」！白宮：不排除今天會面

▲威州州長表示，郭台銘將與川普會面。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

鴻海集團董事長郭台銘於30日前往美國，外傳主要是談威斯康辛州投資案。美媒報導，郭台銘將會前往白宮開會，威州州長埃弗斯（Tony Evers）向美聯社表示，郭台銘將與川普舉行會談，但不清楚會談的內容，白宮則表示不排除這個可能。



美聯社報導，郭台銘赴美之後會前往白宮參與一場會談，但不確應原因為何；威州州長埃弗斯則表示，郭台銘將會與川普總統見面，但他不確定兩人會談的內容為何，會晤中也不會有來自威州的官員同行。他還提到，富士康公司希望跟美國重新協商之前簽訂的合約。

一名白宮發言人指出，川普總統並未在30日有會晤計畫，但不排除稍後有會面。富士康30日則發布聲明指出，「公司定期會與美國的利益相關者以及聯邦政府洽談，但基於隱私的理由，無法揭露這類互動的更多細節」。

路透社也在先前報導，消息來源指出，郭台銘的美國行將會前往白宮參加會議，內容與威州投資案相關，不確定是否會見川普。

富士康先前承諾，將會出資100億美元，在威州建設製造工廠，並提供1.3萬個工作機會，但先前又表示今年聘請員工的速度會減緩，如今郭台銘宣布參加國民黨內的總統初選，也讓外界關注威州投資案會如何發展。



郭台銘於30日下午和前總統馬英九、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋等人進行圓桌論壇，會後受訪結束時提到自己今晚要搭專機向東行。

▼「圓桌論壇」大合照，周錫瑋、郭台銘、馬英九、韓國瑜、朱立倫等人皆出席。（圖／記者林敬旻攝）

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