影／德仁開啟「令和元年」　堅持不忘二戰教訓…對尬安倍晉三！

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退位成上皇的明仁，在位期間被人民稱為「親民天皇」，身負父親「昭和」的歷史罪孽，明仁在位30年來很努力的帶領皇室走向平民，甚至打破過去皇室歷史上的傳統，堅持娶平民出生的美智子為妻，並且使用皇室、平民教育雙管齊下。如今兒子德仁接棒，理念也和父親一樣「記取歷史教訓」，但卻和首相安倍晉三有些不同。

▲日本開啟「令和」新時代。（圖／達志影像／美聯社）

身為皇室最大目標，必定是受到人民的擁戴，因此在高貴跟平凡之間的取捨就要有技巧性，如何維持「神秘卻又不失親切」，在日本皇室上就有些困難，因為在二次世界大戰前，日本皇室的至高無上、不可一世讓日本人民對其產生距離，但因戰敗後日本皇室聲勢下跌，明仁上位後堅持保持中立不介入政治，只堅持「要日本記取戰爭教訓」的原則。

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▲首相安倍晉三面對歷史的理念與天皇不同。（圖／路透社）

明仁過去多次在演說中提到日本在二次大戰中的行為，確實為國際留下深刻的傷痕，並且需要深刻的反省，更致力帶著美智子走訪廣島、長崎、沖繩、帛琉、菲律賓等地，就是希望可以哀悼當時死在日本戰火下的無辜犧牲者。

有別於明仁，日本首相安倍晉三的態度就有些不同，安倍認為「日本不應該再為了過去的作為不斷道歉」，然而新天皇德仁則是和父親有著相當理念，過去也曾提出，「雖然我沒有經歷過戰爭。但當我們對戰爭的記憶正在逝去的時候，以謙卑態度回顧歷史，把日本經歷過戰爭的不幸一代歷史正確傳給沒有經歷過戰爭的下一代是非常重要的。」兩人的理念截然不同，帶領日本的未來也讓外界拭目以待。