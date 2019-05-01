令和首日傳意外！昭和天皇陵寢發現自殺男性　屍體旁有十字弓

▲昭和天皇安葬的「武藏陵墓地」發現男屍。（圖／翻攝自news24）

記者錢玉紘／綜合報導

今日為日本正式改年號為「令和」第一天，也是德仁天皇舉辦即位典禮的日子，但凌晨7點多時，警方在昭和天皇安葬的「武藏陵墓地」發現一具男性屍體，疑似為自殺。由於時間點和陳屍地點都相當敏感，警方正在深入調查中。



「武藏陵墓地」位在東京八王子市，1日早上7點20分左右，宮內廳的員工巡邏時發現一名男性在雨中倒地不起，身旁還有血跡，立刻報警。警方到場時，該男性已明顯死亡，身旁還掉落一把十字弓，初步調查後認為，該男性年約30到50歲，死因可能為自殺，目前還在確認身分以及其他細節。

據了解，「武藏陵墓地」內有昭和天皇安葬的「武藏野陵」，還有大正天皇埋葬的「多摩陵」，而該男性陳屍的地點就位在「多摩陵」的西側，該區域當時正在進行整修工程。

武藏陵墓地一般是開放的時間是早上9點到下午4點，上個月23日，上皇明仁夫婦才到此處行參拜儀式，作為退位儀式的一部份，而大正天皇、貞明皇后、昭和天皇和香淳皇后均葬於此處，歸宮內廳書陵部管理。

▼武藏陵墓地。（圖／翻攝自Google Maps）

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