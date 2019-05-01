驚悚！阿嬤遭貨車撞倒　還捲入車底被來回「輾來輾去」

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馬來西亞日前發生一起驚悚車禍！一名貨車司機在倒車時，因視線死角沒看到後方有一名老阿嬤，結果一路倒車把對方撞倒捲入車底，更恐怖的是，司機沒有發現輾到人了，仍繼續向後倒車，結果阿嬤先是被後車輪輾過，頭部又被前車輪輾爆，輾來輾去的畫面相當怵目驚心。

▲阿嬤被撞趴在地。（圖／翻攝自YouTube／CP network 3）

據馬來西亞《中國報》報導，這起車禍意外發生在吉隆坡舊古仔路，從曝光的影片中可以看到，一名貨車司機在倒車時，沒發現車後有一名老阿嬤，直接倒車將她撞倒，此時司機似乎發現有些不對勁，曾經一度停車，但由於當時老婆婆已經倒地，司機從後照鏡並未看到任何異樣，於是便繼續倒車。此時阿嬤試圖用手拍打車尾阻擋，但最後仍在掙扎中被捲入車底。

在司機繼續倒車時，阿嬤的身軀在車底被捲動滾了好幾圈失去了意識，隱約還能看到頭部露出車底外，恐怖一幕在此時發生，眼看就要被前輪輾過脖子時，貨車的車輪先是卡到了身軀，才漸漸停住。而司機似乎以為輪子卡到東西，竟然又把車子向前移動了一下，阿嬤就在車底被輾來輾去。

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▲▼阿嬤差點一命嗚呼。（圖／翻攝自YouTube／CP network 3）

一旁民眾發現後立刻衝向前阻止，大聲叫貨車停下，司機這才知道自己闖了大禍。救護人員也在半小時後趕到現場，將老婆婆送醫急救，雖然經過半小時的醫療後脫離險境，但由於傷勢嚴重，目前仍在加護病房中接受治療。而上傳影片的網友則表示，目的是想提醒所有的貨車駕駛，在倒車時務必留意後方是否有行人，以免悲劇再次發生。