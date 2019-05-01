日本新天皇德仁發表正式談話：時刻掛念國民、貼近國民

▲日本新天皇德仁發表談話。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

日本德仁天皇今（1日）上午正式即位，並發表成為天皇後的首次演說。他先是感謝明仁上皇過去30年來的付出，並誓言持續精進努力完成任務，讓日本人民團結一致，要時刻掛念國民、貼近國民。

以下為德仁天皇談話全文：

依照日本國憲法及皇室典範特別法，我在這裡繼承了皇位。想到此身肩負的重責大任，心中肅然之情油然而生。

回顧過去，上皇陛下自即位以來，歷經30多年的漫長歲月，為世界和平和國人的幸福祈禱，無時無刻與人民同甘共苦，同時透過自身的姿態顯示出強大內心，認真履行每一項工作。面對上皇陛下展現作為象徵的姿態，我衷心表達感謝與敬意。

在此，我繼承皇位之時，我深深懷念上皇陛下迄今的所作所為，此外，也把歷代天皇的所作所為銘記於心，在自己刻苦研鑽的同時，時刻掛念國民、貼近國民，並根據憲法，發誓承擔作為日本國及日本國民整體象徵的職責，深切期待國民的幸福、國家的進一步發展與世界的和平。

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