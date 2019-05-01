全國喜迎令和…他們高喊「反天皇制」抗議5天：裕仁是戰犯！

▲ 30日新宿站前的反天皇制遊行。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

日本新天皇德仁今（1）日即位，當地民眾及遊客把握平成的最後幾天大舉歡慶、同時迎接令和之際，卻有一批人在舉牌抗議。「反天皇制」團體的遊行示威活動於4月27日至5月1日間在全國各地展開，雖不能代表主流意見，但他們已經抗議多年，希望追究皇室在第二次世界大戰期間的責任。

上月29日下午，逾100名新左翼團體「反天皇制運動聯合會」（後稱「反天聯」）團體人士聚集在東京都立川市綠町公園，高舉紅布條和印有「NO！天皇制」的黃色傳單，進行遊行示威，但活動期間與現場維持秩序的警察發生衝突，場面一度陷入混亂。

來自相模市的48歲檜垣紳及來自琦玉縣37歲椙田智當天被警視廳公安部依妨礙公務罪嫌逮捕，因為他們在遊行隊伍中毆打警察的胸部及頭部。另一方面，據反天聯活動海報，今日的抗議活動將在當地時間下午4時（台灣時間3時）開始。警方則表示，近日已加強各地抗議活動附近的維安。

與英國反王室派不滿王室成員浪費公帑的原因不同，1984年成立的反天聯認為裕仁天皇是戰爭罪犯，應為二戰期間的侵略負起責任，因此主張廢除天皇制，使日本成為總統制國家。此外，他們每年8月15日「終戰紀念日」都會聚集在靖國神社前抗議，因其為封建中央集權及獨裁制的象徵。