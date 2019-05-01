令和第一天　日本新人搶登記慶祝！「午夜交換婚戒」超浪漫

▲日本許多新人選在令和首日登記結婚。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

今日為日本改元「令和」第一天，許多日本民眾從午夜開始就等著倒數慶祝，更有許多對新人搶著在「令和首日」舉辦婚禮或是登記結婚，同時迎接國家與人生的新時代，各地區公所為了新人們的願望，也設置了特別窗口，見證新時代的新婚夫妻。



在日本山形縣的一間飯店主打「日本最早的婚禮」，有五對新人一同在令和首日凌晨舉辦結婚儀式，新郎和新娘們將「平成年間」寫好的情書裝進時空膠囊內，並將於10年後再次開，象徵一同跨入令和，接著，在午夜12點的時候，雙方交歡戒指，簽署結婚證書，完成儀式。

一名27歲的新娘提到，她的父母就是1989年，也就是憑成員年時，在同一家飯店舉辦婚禮，「當下覺得非常感動，我希望未來可以組成一個像父母一樣幸福的家庭」。

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▲千代田區新人登記。

另外，也有許多新人趕在第一天登記結婚，松江市有新人在30日晚間11點就前往公所排隊辦理，公所也設置了特別窗口，午夜12點一過，立即完成手續，職員們也大聲地向這些新人道賀，另外門口也設置了寫有「令和元年」的紀念碑，供新人拍照留念。

一對30幾歲的新人提到，新的時代要開始了，他們自己的生活也進入新的階段，因此希望在這個時間點一同慶祝，才選在令和首日登記。另外在仙台市的青葉區，同樣也有開放類似服務，8對新人搶在午夜12點一過就登記。