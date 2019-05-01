最狠繼母！活活餓死14kg繼女　屍體「塞進垃圾桶點火」燒到滅跡

▲殘忍繼母活活餓死繼女。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

在童話故事中，繼母的角色往往伴隨惡毒的感受，在年僅10歲的伊瑪尼（Emani）生命中，繼母摩斯（Tiffany Moss）就是這樣的恐怖的女子。伊瑪尼在父親娶了摩斯後，受到極大的虐待，甚至最終慘遭餓死，摩斯更狠心的將她塞進垃圾桶內試圖焚屍滅跡，日前摩斯的最後判決公布，陪審團要求處以死刑。

根據英國《每日郵報》報導，2016年年僅10歲的伊瑪尼，跟著父親帶回來的繼母摩斯和兩個繼母的孩子住在同一屋簷下，她遭到嚴重的虐待，摩斯幾乎不給伊瑪尼食物吃，還會發送自己和另外兩個孩子吃飯的照片給老公，甚至多次對伊瑪尼毆打施暴，最後可憐的她活活被餓死。

沒想到就在伊瑪尼被餓死之後，摩斯和伊瑪尼的親生父親卻沒有報警處理，反而商討將屍體丟到大的鐵垃圾桶內焚屍滅跡，而另外兩個孩子就這樣眼睜睜的看著父母做出如此泯滅人性的事情。

美國喬治亞州法庭日前開庭審判，摩斯進入法庭時一臉無表情，12名陪審團成員在聽聞伊瑪尼的遭遇，仍不禁掉下眼淚，其中包括伊瑪尼4年級的導師、祖母等，最後經過陪審團的討論，希望摩斯可以被判決死刑。

法官表示，「被告人完全展現了極殘忍的性格」並且試圖想讓摩斯發言，但她拒絕。據悉，伊瑪尼生前僅剩14公斤，在一個沒有食物和水的情況下慢慢喪失生命力，因為這齣殘忍的案件，摩斯成為該州第一位唯一被判死刑的女性。