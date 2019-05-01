恩愛一半發現「床伴是變性妹」　他當場切碎對方…放進烤箱烘！

▲米哈伊爾發現床伴是男性，直接分屍處理。（圖／翻攝自VK下同）

記者陳亭伃／綜合報導

在歡愛的過程中，發現對方是第三性時，該怎麼反應？俄羅斯東部庫爾斯克（Kursk）發生一起超越殘忍的恐怖分屍案，原因就是27歲的醫師米哈伊爾發現和自己發生關係的女子妮娜（Nina Surgutskaya）竟然是一位變性人，一氣之下竟將對方分屍後沖進馬桶內。

根據英國《每日郵報》報導，米哈伊爾和妮娜發生關係的當下，發現女方是變性人，兩人立刻爆發口角。米哈伊爾竟直接勒死妮娜並且開始肢解屍體，包括四肢、頭部、軀幹等部位，擁有醫師執照的他還將分屍後的屍塊放進烤箱加熱，以蒸發血水跟體液。

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▲警方在米哈伊爾的住處搜出部分屍塊。

警方調查，當天晚上妮娜邀請米哈伊爾到住處喝酒，之後兩人開始發生關係，因此妮娜的真實性別進而曝光，但米哈伊爾否認自己有吃下「人肉」，只是將妮娜殺害後分屍，部分屍塊沖入馬桶、部分則放進行李箱帶回他自己的公寓及垃圾桶。

當警方到米哈伊爾的住處時，發現妮娜的頭顱和脊髓上，並且用大量的鹽巴覆蓋，為了怕屍臭竄出，米哈伊爾表示「因為自己還沒有時間處理這些剩下的屍塊」。妮娜過去在俄羅斯註冊為男性，後來則改為女性，而米哈伊爾因為擁有醫師訓練，若確認有罪將面臨至少20年的有期徒刑。