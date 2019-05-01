德仁「令和」登基大典登場　「3大儀式」曝光…大嘗祭最極秘！

▲德仁即位大典1日登場。（圖／達志影像／美聯社）

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日本4月30日結束了長達30年的「平成」時代，德仁於1日接著繼位開啟「令和」時代，從退位儀式到登基儀式，其中包括「踐祚之儀」、「即位之禮」和「大嘗祭」三部分，其中以「大嘗祭」最為神秘，是至今日本皇室都不願公開的部分。

德仁天皇登基後，並非就這樣結束所有儀式，從「即位之禮」開始為現任天皇向天下宣布繼承人，並且將三種神器傳授下去，接著到了新天皇即位當天，所有官員都會到主殿參加「踐祚之儀」並且行禮、喊萬歲結束儀式；最後才是最受矚目的「大嘗祭」一般都是在即位後的同年11月舉行。

每年11月都為天皇的「新嘗祭」是屬於皇室中最重要的宗教活動，若遇到有新天皇即位，新嘗祭就會改為大嘗祭，規格陣仗也都會有所不同，而由於「大嘗祭」只會在新天皇即位的同一年舉辦，因此在皇室儀禮上會將兩者合稱為「踐祚大嘗祭」。

而在所謂的「大嘗祭」中，祭祀的過程外界僅知道是天皇以每年新收割的穀物祭祀祖先與天神，其他祭祀細節基本上皇室都沒有多透露，因此被說是「極密大嘗祭」，如今德仁繼位，藏在皇室的神祕祭典也再度引起大家的關注。