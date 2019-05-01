千人排字迎「令和」！　各地搶拍平成最後落日＆新時代第一道曙光

▲ 千人排出超大令和字樣。（圖／翻攝自推特／yanagi_yoo）

國際中心／綜合報導

日本揮別平成，在1日迎來新時代「令和」，全國各地民眾都大舉慶祝，許多人特地在前一天前往視野良好的地點，拍下平成的最後一道落日及令和的第一道曙光，還有逾千人一起在草地上排出令和字樣，空拍畫面相當壯觀。

令和元年的第一個凌晨，最東端的小笠原群島南鳥島居民準備迎接全國最早的日出。南鳥島約位於東京東南方1950公里處，1日清晨雖雲層不少，還是可以看見在當地時間4時（台灣時間3時）便自地平線冉冉升起的太陽，

日本最北端的北海道稚內市宗谷岬則在1日清晨4時23分迎來日出，陽光穿過雲層、緩緩上升，現場民眾紛紛舉起相機紀念。凌晨約3時半時，天色還相當漆黑，現場就已經聚集約500人。

▲ 全國各地民眾湧入宗谷岬。

另一方面，新元號「令和」的典故為《萬葉集》的一段文章，據傳福岡太宰府市便是該文的創作舞台。隨著新年號公布，當地觀光人潮也大增。在新天皇德仁的即位典禮前，上千名日本當地民眾及觀光客1日早晨聚集在太宰府市的大宰府政廳遺跡，排出令和字樣。

上千名經事前報名的民眾冒著小雨、於早晨6時抵達，在市民團體的指揮之下開始拼出令和二字，每個字長寬皆為30公尺。一個多小時後，排字終於大功告成，人們在7時30分抬頭向空拍機揮手、齊聲高喊「恭喜！」和丈夫及2歲女兒一同參加這場活動的37歲婦女也表示，「很高興能和這麼多人一起慶祝改元。」