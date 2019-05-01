全校只有1名學生！　飛島中學「休校6年」為他重新開啟

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少子化問題不僅困擾著台灣人，日本也面臨出生率下降的衝擊。山形縣的離島「飛島」距離本島有75分鐘的船程，總人口約200人，平均年齡68歲，又被稱作是「老人島」。一名叫做澀谷新的男孩正是當地飛島中學唯一的學生，全校只有他一人，他在畢業典禮的致詞中提到，「雖然3年來我都一個人，但我並不覺得孤單，老師就像是我的同學們一樣。」

▲畢業典禮上只有澀谷新1名學生。（圖／翻攝自飛島中學官網，下同）



據《每日頭條》報導，飛島屬於山形縣酒田市的離島，面積2.75平方公里，島上沒有計程車、公車等等，也沒有便利商店或銀行，只有1、2間日常用品店和診所。居民大多是65歲以上的老年人，以捕魚業維生，年輕人幾乎都搬到城市居住，人口不斷外流，導致居民的平均年齡不斷提高。

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▲▼學校老師和島上居民都特別照顧澀谷新。



這名叫做澀谷新的中學生是飛島中學唯一的學生，他每天都自己一個人到學校上課，即使面對著老師比學生多的教室，他仍覺得上學是件有趣的事，可以得到老師加倍的關心，師生間的互動也宛如朋友一般輕鬆自然。

他每天放學都會到碼頭找爸爸，父子倆一起出海捕魚，偶爾還會和老農民們學著種田。澀谷新今年3月15日從飛島中學畢業，他在典禮中表示，「島上的爺爺奶奶都是我的朋友，學校的老師也像是我的同學，我非常驕傲能夠在這裡讀完3年中學。」

▲他在島上還學到很多耕作、捕魚的技巧。



事實上，飛島中學在澀谷新的到來前已經休校6年，他的出現讓學校重新運作，也為島上帶來不少活力，畢業典禮當天還吸引許多居民到場參與，彷彿每個人都是他的爸爸媽媽。隨著澀谷新的畢業，這間中學又要因為沒學生而重新關閉，不過校方仍隨時做好準備，期待將來有其他年輕人來到島上，再為學校注入生氣。

▼澀谷新畢業後，飛島中學再度休校。

