日本人絕對禁色！天皇專用「黃櫨染色」　#D74B22象徵王族身分地位

▲日本天皇專屬色「黃櫨染色」曾一度為禁色。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

日本進入「令和」時代，4月30日明仁天皇在退位儀式上，循古禮穿著日本御袍走進場，讓不少人一睹到「黃櫨染御袍」的真面目，其中這套穿著的顏色在歷史上甚至被訂為是「絕對禁色」，一般平民身上是絕對不允許出現。

相較於中國皇帝的黃袍，黃櫨染御袍視覺上顯得偏橘色，是用黃櫨和蘇木染製而成，從唐朝時由日本的遣唐使帶回，在嵯峨天皇時頒布命令，確定黃櫨染御袍為天皇專用的服裝。

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之所以以這樣的顏色作為御袍，是因為黃櫨染色就如正中午的太陽，而日本天皇的皇祖神就是「太陽神天照大御神」，因此這個顏色極成為天皇專屬色，除此之外皇太子的專用色「黃丹色」也是平民禁色之一。

直到明治天皇即位時，黃櫨染御袍才改為只有重大儀式、祭祀典禮才需要穿著的服裝。目前雖然日本仍有天皇制，但社會大眾對於禁色也沒有過多的約束，適逢德仁即位，也讓不少人對神祕的日本皇室大開眼界，除了著墨在古禮習俗外，連服裝也是一大學問。

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▲天皇專屬「黃櫨染色」。（圖／翻攝自color-hex）