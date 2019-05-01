令和來了！揭露德仁繼位的挑戰　戰爭、憂鬱妻子與女兒的幸福

▲日本新天皇德仁發表演說。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

日本1日正式邁入令和時代，皇太子德仁即位，成為第126代新天皇。《金融時報》則指出數個德仁要面臨的挑戰，包括他如何回應戰爭問題，新皇后雅子的健康狀況，以及女性未來是否能繼承大位，都是他勢必得去討論的議題。

59歲的德仁在外界眼裡有著溫文儒雅的形象，而在神秘儀式背後，他的即位也代表日本面臨一個重要的轉捩點。1960年出生的他是戰後世代的首位天皇，隨著戰爭的記憶成為歷史，日本新世代的保守派如首相安倍晉三都希望，日本能再次變成「正常國家」，這是德仁要面對的挑戰。

慶應義塾大學法學教授笠原英彦（Hidehiko Kasahara）表示，「坦白來說，天皇的象徵性該如何定義，應該是沒有明確或一定的想法。他們必須改變，藉此適應時代。」

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▲日本新天皇德仁進行即位儀式，也代表令和時代的開始。（圖／路透）



日本天皇在戰前握有一定的權力，戰後的憲法則讓他們單純具有象徵意義，也不能做出任何政治行為。笠原英彦認為，天皇可以表現出的面相有兩種，一種是成為道德上的指引，如果國家走向錯誤方向時就要發聲；另一種是保持完全中立，目標只是為了讓民族更團結。

日本皇室的制度已演變成上述後者，昨（30）日退位的明仁與妻子會進行國家旅行，每次有災害發生時總是迅速到達地點，同時齊聚人民的心，他與公民塑造出一種親密感，使得他的支持率達到76％。

明仁的言論傳播著和平主義的思想，他曾到訪廣島、長崎、沖繩、帛琉、西班牙與菲律賓等，對於戰爭帶來的摧殘，他感到深刻痛悔，與日本政客呈現出的迂迴形成鮮明對比。

▲明仁天皇昨日進行退位儀式。（圖／路透）



德仁也談到「正確」記住戰爭的重要性，但沒有親身經歷過戰爭的他畢竟與父親不同，他必須更謹慎發表措辭。此外，他還要注意雅子的健康狀況；雅子受過哈佛教育並曾擔任外交官，由於皇室生活有諸多限制，加上要生男孩的壓力，使得她出現憂鬱症狀，很少出現在公眾面前。

隨著時代的改變，民意調查顯示公眾越來越能接受女天皇，不過保守派對此仍堅決反對。根據法律規定，德仁17歲的女兒愛子公主無法繼位，未來的大位將交給德仁的弟弟秋篠宮文仁親王以及他的兒子。

如果要修法，勢必得在愛子出嫁前完成，因為嫁給平民的婚姻將使得她從皇室除籍。德仁自己很清楚皇室生活的壓力，該如何讓女兒享有幸福，都是他必須考慮的問題。

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