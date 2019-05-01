AI預測員工離職「準確率高達95%」！　還沒提辭呈老闆就先知道

▲AI系統可以在員工開口提離職前就先發現 。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



實習記者黃可昀／綜合報導

人工智能公司IBM的執行長羅睿蘭（Ginni Rometty）表示，他們已經研發出一套系統，可以預測員工什麼時候會離職，而且準確率高達95%，讓公司可以及時發現員工有辭職念頭，進而商討出雙贏的對策，每年能省下3億美元（約台幣9.2億元）的留才費。

據CNBC報導，羅睿蘭表示，「想挽留一名員工，最好趕在他做出離職的決定以前。」她擔任執行長的這7年都在努力研發這套系統，如果在員工提離職前就能事先發現，公司就可以和他們討論加薪、獎金、補貼等等辦法，把成本花在需要的員工身上，一方面能留住人才，另一方面也可以減少公司不必要的支出。

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▲未來會有更多勞工被AI所取代。（圖／達志示意圖）



羅睿蘭還指出，這套系統改變了公司的人力資源分配，有30%的員工已經被AI所取代，省下的人事成本則回饋在其餘的員工身上，讓他們享受更好的薪資與待遇。而且系統還能分析每位員工的優勢，進而將每個人分配到適合的崗位，也可以判斷員工是否符合公司需求。

這套強大的AI系統明顯衝擊到IBM所有員工，甚至改變人力結構，留下來的員工必須不斷提升自我，想辦法和AI互相配合，找出自身優勢才不會被取代。

▲人力精簡後，留下來的員工必須提升自我能力。（示意圖／翻攝自pakutaso）



此外，亞馬遜今年1月已在美國實地測試快遞機器人「Amazon Scout」，相較於「真人快遞」，Scout機器人的成本大幅降低，以行人速度穿梭在人行道上，還能精準地避開路人、寵物等等障礙。

很多快遞員聽到這消息都十分緊張，深怕自己的工作會被這台小機器取代。美國郵政總局（United States Postal Service）則指出，Scout機器人雖然能降低成本，但技術上還不夠純熟，「短期內難以推廣」。

除了快遞機器人，亞馬遜還曾在2016年研發出快遞無人機，不過這產品存在一項瑕疵，無法確保他們不會和人類或飛機發生碰撞，對人民和貨物的安全具有威脅性，因此，快遞無人機目前已經沒有繼續使用。