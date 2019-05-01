考試成績出包！19名高中生錯失大學自殺　百位父母抗議

▲印度學生競爭激烈。（圖／示意圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

印度南部泰倫迦納邦（Telangana）自從4月中旬以來，已有19名學生在看到自己的成績後輕生。數百位家長抗議考試結果有誤，導致學生拿到不正確的分數，很多人甚至不及格；有學生指出，他們明明前往考試卻被標記為缺席，特定科目只有零分。

CNN報導，若想要進入多數大學，就必須在這項考試取得好成績，然而中級測驗結果出爐後，印度泰倫迦納邦卻有19名高中生結束生命。許多爸媽為此相當氣憤，質疑考試的給分過程有瑕疵。

家長們指責印度中級教育委員會與泰倫迦納邦政府。據了解，委員會將評分事務外包給一家軟體公司；CNN無法取得進一步的回應。

當地高級警官杰特德拉（Jitender）表示，給分過程中發生了錯誤，這其實可以被修正，「一切都很不幸，人們不應該尋求如此極端的手段。」專家們則批評印度的教育體系有問題，學生承受著巨大壓力，除了要通過考試還要極盡所能超越期望。

根據印度國家犯罪紀錄局（National Crime Record Bureau）數據，每年有數千名年輕人自殺；這些人在2015年佔所有自殺事件的6.7％，總人數高達9000人，可見課業壓力的沉重。

泰倫迦納邦政府官員強調，如果發現考試結果有錯誤之處，可以向教育委員會提出申訴，修正不對的分數。然而，自從4月18日公布結果後，泰倫迦納邦每天都仍陸續發生2到3起的自殺事件。

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