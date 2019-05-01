令和新時代！德仁可以帶給日本哪些改變　「水資源」成關鍵

▲日本進入令和時代。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

日本新天皇德仁今（1）日上午進行即位儀式，正式進入令和時代。國民對此可以有哪些期待？CNN指出，德仁可能會開創出與父親截然不同的道路，並在氣候變遷等環境議題上發展，加強地區的防災能力與永續發展。

德仁成為第126任天皇，在好友眼中總是謙虛、迷人又敏銳的他，早在2月就表明他會認真履行職責，更親近人民，與國民分享所有的喜悅與悲傷。事實上，他是第一位出國留學的皇室成員，在牛津大學讀書2年，所受的教育自由又開放，風格與父親明仁不同。

如今，德仁必須走出父親底下的暗影，成為符合世代的標竿。天普大學亞洲研究主任金斯頓（Jeffrey Kingston）表示，德仁要面對的挑戰之一，就是避免被日本右派政客拉攏。

並非一昧承襲傳統之路的德仁，其實相當照顧妻子雅子；女方承受著極大的生育壓力，長期出現憂鬱症狀。金斯頓認為，德仁某種程度來說是特立獨行的，他2004年敦促皇室應為妻子的健康狀況負責，不該一直向雅子施壓，逼她生下男孩。

請繼續往下閱讀...

▲1993年，當時的德仁皇太子與雅子結婚。（圖／路透）



香港中文大學日本研究系助理教授耶倫（Jeremy Yellen）表示，在令和新時代，期望看見德仁繼續保護妻子與家人。

日本1945年在第二次世界大戰投降，隨後受到美軍占領，天皇不再像過往那麼具有神聖地位，在政治上也沒有實質權力。昨日退位的前任天皇明仁譴責軍國主義，兒子德仁雖沒親身經歷過戰爭，卻也對戰爭抱持反對態度並堅持和平主義。

耶倫認為，德仁在戰爭方面的思想會承襲父親。在近幾年的生日會上，德仁確實清楚表態，他認同父親的觀點，日本對於戰爭有責任；他2015年曾說道，隨著戰爭的記憶逐漸消退，必須謙卑回顧過往，同時正確傳遞這些悲劇給沒參與過戰爭的人。

▲日本新天皇德仁進行即位儀式。（圖／路透）



不過金斯頓表示，反戰訊息可能無法與現今的世代產生共鳴，相較之下，很多人都在關注持續變化的地緣政治，特別是中國的崛起，「千禧世代視亞洲為一個充滿威脅與敵意的社區。」

2011年日本東北地方受到海嘯襲擊，德仁便經常訪問這些地區並給予支持。至於德仁未來會朝哪個方向走？金斯頓觀察到，德仁對於潔淨飲水以及節水問題特別感興趣，改善氣候變遷或許會成為他的標誌。

►►德仁最愛低調中提琴「討厭當明星」 牛津友人：他謙虛又幽默



►►影／日本新天皇德仁發表正式談話：時刻掛念國民、貼近國民