德仁最愛低調中提琴「討厭當明星」　牛津友人：他謙虛又幽默

▲新日本天皇德仁登基。（圖／路透社）



記者丁維瑀／綜合外電報導

日本1日正式進入令和時代，新天皇德仁上午進行即位儀式，也代表他將帶來不同的氣象。他就讀牛津大學時期的朋友喬治（Keith George）形容，德仁富有愛心，是個非常謙遜的人，雖然親民卻也從來沒忘記自己在皇室的職責，「他將成為一位出色的天皇。」

《美聯社》報導，德仁除了有著天皇的身分，他對音樂、歷史也很有興趣，溫文儒雅的性格之下又有著頑強一面。跟父親明仁不同的是，59歲的他沒有親身經歷過戰爭，因此在塑造自己的形象時有著較多自由。

德仁是首位出國留學的天皇，他的母親美智子打破傳統，親自撫育他長大。他選擇去牛津讀書時也受到家人支持，1983到1985年時他研究了泰晤士河的運輸歷史。

現年57歲的喬治是德仁讀書時期的好友，他記得德仁的幽默感與對音樂的喜愛，即使來自皇室也不會過度驕傲。喬治使用五弦琴，德仁則演奏中提琴，兩人一拍即合。

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▲令和新時代來臨。（圖／達志影像／美聯社）



日本1945年在第二次世界大戰中投降，受到美國影響的憲法之下規定，天皇沒有政治上的實質權力。德仁雖然成為第126任天皇，他的角色卻與父親截然不同，他曾表示他願意接受「符合新世代」的身分。

德仁的老朋友白石都志雄（Toshio Shiraishi）希望，他能在未來幾年內看到德仁發展出自己做事的風格。他形容德仁善於傾聽與溝通，「他鼓勵人們交談，並幫助讓對話內容更豐富。他不想成為明星，而是想與人們合作並一起努力。」

特別喜歡中提琴的德仁在一篇文章中曾寫道，「我開始理解中提琴的作用，它沒有特別突出，但如果沒有它，和聲會變得孤單。選擇跟中提琴成為朋友是一種快樂，透過它，我可以與人們見面並共同演奏。」

至於未來德仁會關注哪些議題？長期觀察皇室的人士認為，他可能會聚焦全球性的問題，包括如何預防災害以及節約用水，自從他1987年訪問尼泊爾後，他看到了女性與小孩長途跋涉只為了找水，便一直研究這些領域。

皇室未來仍充滿許多不確定的因素；根據皇室律法，德仁17歲的女兒愛子無法繼位。明治學院大學教授原健（Takeshi Hara）則表示，無論發生什麼事，德仁都需要堅定的意志。

喬治對於德仁的未來充滿希望，兩人在牛津時經常出去吃飯。德仁當時坦承，他很享受當學生的自由，卻也沒有因為自己的命運而感到惋惜，完全不覺得皇室身分是種負擔。

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