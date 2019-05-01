不斷更新／新日皇德仁登基大典直播　發表首次談話：我會和人民站在一起

▲日本新天皇德仁發表演說。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

日本進入令和時代，綜合朝日新聞網、NHK報導，皇太子德仁將於今（1日）上午進行即位儀式，成為日本第126代天皇，目前「劍璽等繼承之儀」、「即位後朝見之儀」已結束，德仁天皇也在此儀式發表即位後的首次正式演說，「我未來將履行作為國家以及日本人民團結的象徵。」

10：18

首相安倍晉三提到，德仁天皇繼承皇位，全體國民致上祝賀，「天皇陛下是國家、國民團結的象徵。」

10：16

在接過演講稿後，現年59歲的德仁天皇先感謝明仁上皇過去30年來的付出，「 我誓言會盡力精進自我，完成我的任務和責任，讓日本人民團結一致，並與人民站在一起，我誠心祈禱人民的安樂以及世界和平。」

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10：11

「即位後朝見之儀」正式展開，日皇德仁與皇后雅子已現身皇居「松之間」，步上舞台。

9：50

目前皇后雅子已抵達會場，準備參加稍後登場的「即位後朝見之儀」。

▲ 皇后雅子搖下車窗，揮手致意。（圖／路透）

9：37

「劍璽等繼承之儀」進行約7分鐘結束。

9：33

「劍璽等繼承之儀」在台灣時間9點30準時登場，德仁天皇身穿西式正裝現身皇居「松之間」，正式成為新任天皇。「劍璽等繼承之儀」是一連串新日皇即位首個登場的儀式，在皇居正殿的「松之間」舉行，三神器「草薙劍」、「八尺瓊勾玉」以及國璽被放置在德仁前面的桌上，象徵德仁正式繼承皇位。

▲日本新天皇德仁進行即位儀式。（圖／路透，下同）

此儀式僅有皇位繼承權的成年男性皇族可以列席，也就是二皇子秋篠宮與悠仁、上皇明仁弟弟常陸宮正仁。部分政府官員代表也出席儀式，包括日本首相安倍晉三、內閣大臣、國會下議院議長以及最高法院首席法官等人。

到了10時10分，「即位後朝見之儀」登場，所有皇族成員都可列席，德仁天皇將首次以新天皇身分接見安倍晉三等人，並發表即位後的首次正式演說，而安倍晉三也會發表談話。

中午過後，德仁親王則需要為輔佐天皇一家的「侍從職」進行認證儀式；下午3點，德仁親王要帶著雅子妃拜訪明仁天皇夫婦的住所；最後，下午3點30分到6點間，則是讓德仁親王與雅子妃跟皇族、宮內廳的職員等見面，接受眾人的祝福。

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▼ 明仁30日正式退位。（圖／路透）