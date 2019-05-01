臉書桌面版大改造「變交友網站」　Messenger加密保隱私！LOGO也換新

▲臉書「F8 開發者大會」，宣布更新LOGO。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

臉書的「F8 開發者大會」於當地時間30日在加州聖荷西會議中心（McEnery Convention Center）舉辦，創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）發表社群平台「未來即私人」（The Future is Private）的宣言，臉書宣布在旗下平台做的改變，包含臉書桌面板、IG等都有不少優化更新，臉書的LOGO也有改變。

Facebook 桌面版「新版面」

臉書桌面板將迎來新的版面設計，該公司將此版本稱為「FB5」，介面將會更加簡化，速度更快，塗鴉牆排版也會不同。「FB5」包含幾項特色，首先是「社團」和「活動」案件會跑到最中間的頁面，使用者可以更容易到自己有興趣的社群，創造更個人化的體驗、突顯喜好的體驗。新版面預計先在美加地區推出，其他地區要再等一段時間。

第二個改變是，幫助使用者拓展社交圈功能，推出「Meet New Friends」功能，讓有共通點，例如同個學校或公司的陌生人能更快速找到彼此，手機板包括Android和iOS系統都可立即更新，桌面網站將在未來幾個月更新。



臉書直接變交友網站

去年 F8 宣佈的 「Dating」 功能也將推出，並同時擴展到美國以外的14個國家，這個功能名為「秘密暗戀」（Secret Crush），使用者可以創造一個覺得有吸引力的臉書好友列表，如對方也使用了「秘密暗戀」，並把你加到他們的名單中，臉書就會通知雙方配對成功。

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▲臉書直接變交友網站。（圖／路透社）

Instagram

IG也迎來了幾項新的改變，第一是導入全新的Create Mode，不需要從相機拍照或選擇照片影片，可以直接開始一則限時動態，例如直接問一個問題，或者透過標籤秀出自己的位置。第二則是開放了新的「捐款標籤」，可以透過直接點選限動，捐款特定慈善機構，讓社群媒體發揮更大的力量。



另外，Instagram 也將加入全新的「Close Friends Tab」，使用者可以更自在地與親近的朋友家人分享近況。IG日前也宣布，為了帶來更好的社群媒體生態，將在這周開始測試「隱藏Like數量」功能，數據只有發文者可以看見，但此功能目前僅在加拿大地區做測試，「我們希望您的追蹤者更具焦在使用者分享的照片和影片上」。

IG還宣布，加入了「Shoppping from creators」功能，開放讓名人、藝術家、運動員、出版商或其他公眾人物都能在貼文中直接連結到商品頁面，目前僅有品牌有這樣的功能。IG目前會先在以幾個名人為例做測試，包含名媛金卡戴珊（Kim Kardashian West）和凱莉珍納（Kylie Jenner）等人，若使用者喜歡她們的產品或身上的衣服，可以直接點連結購買。

▲IG在限動中增加「捐贈」功能。（圖／達志影像／美聯社）



Messenger App

用來傳訊息的Messenger將會導入「端對端加密功能」，也就是除了傳送訊息的雙方之外，沒有其他第三方會看見內容，這將使超過20億的使用者受惠。另外為了讓App更加順暢，臉書將會把檔案縮小到 30MB 以下，啟動更快速，今年秋天也會提供全新的Messenger桌面端程式，支援 Mac 以及 Windows 系統。

Messenger未來也會有類似IG限動的好友功能，可以限定只讓特定好友看到動態或分享的照片，未來也將支援「Watch Together」功能，可以和好友一起觀看影片與互動。

▲臉書旗下App容量變小。（圖／路透社）

AR/VR 、Oculus產品

臉書指出，AR和VR技術帶給使用者「沉浸式」體驗，在創造人與人之間連結互動方面，具有龐大潛力，過去一年來，「Spark AR」在臉書各方平台上共吸引了一億人使用。臉書也宣布，未來Spark AR將會支援Mac與Windows平台，讓更多開發者利用他們習慣的工具來開發，這項開發工具也將支援 Instagram，將更多 AR 特效帶給使用者。

在去年 F8 大會中，臉書發表了Oculus的硬體產品，包含 Oculus Rift S （PC VR頭戴式裝置）以及高階獨立頭戴式顯示裝置Oculus Quest ，兩項產品的定價都是399美元，並在今年的大會上宣布開放預購，並於今年5月21日正式上市。