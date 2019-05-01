委內瑞拉反對派領袖號召「準備推翻政府」！軍車對抗民眾釀71傷

▲瓜伊多號召推翻政府，群眾與軍方發生激烈衝突。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）於當地時間30日上傳一段影片至社群媒體，宣稱他即將展開推翻馬杜洛政府的「最後階段」，希望民眾支持。接著大約有數百人聚集在首都卡拉卡斯（Caracas）的卡洛塔空軍基地（La Carlota）外抗議，武裝部隊出面鎮壓，目前已造成52人受傷。

大約12小時前，瓜伊多在推上等社群媒體上傳一段影片，他站在卡洛塔空軍基地外，後方有一小群武裝部隊，他提到，已經獲得這群「勇敢軍人」支持，已經展開推翻馬杜洛政府的最後階段，希望民眾能上街支持他。他還在推特上寫道，「鋼鐵的精神！我希望號召最多數的人，來確保和平勝利，我們會贏的！」

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在卡拉卡斯，不論是卡洛塔空軍基地外或是主街道上，都擠滿了抗議群眾，並與軍方發生激烈衝突。軍方出動裝甲車、橡膠子彈等武器壓制，根據當地醫院表示，已經71人受傷，其中43人是被橡膠子彈所傷，2人中槍，21人在混亂過程中受傷，3人則因為群眾擠壓而呼吸困難送醫，1人昏倒，還有1人頭部受傷。

隨後，瓜伊多本人也與支持者一同上街，並發表談話。

▲瓜伊多與支持者一同上街。（圖／路透社）

路透社報導，委內瑞拉軍方一直以來都在馬杜洛掌控下，瓜伊多雖號稱已經得到軍方支持，但部隊似乎並沒有叛變的跡象。馬杜洛宣稱，在與軍方首長談話後，仍然獲得群力效忠與支持，並譴責瓜伊多試圖「發動軍事政變」，將會鎮壓到底。

國防部長帕屈諾（Vladimir Padrino）也表示，軍方仍效忠於憲法，並維護「合法政權」，軍事基地將會正常運作，反對派要為流血衝突和暴力負責。最高法院首席法官莫雷諾（Maikel Moreno）則呼籲民眾要冷靜。

委國駐聯合國官員孟卡達（Samuel Moncada,）則要求議員們以及國家官員不要支持瓜伊多，稱反對派勢力是「破壞國家穩定的同謀」。他還譴責，許多外國勢力介入，企圖在委內瑞拉發動內戰。

美國國安顧問波頓（John Bolton）表示，他們正在與馬杜洛政府的三位高級官員談判，希望能支持和平轉移政權，「我們同意馬杜洛必須下台」。美國駐委國大使艾柏蘭斯（Elliott Abrams）則說，「我們在恢復民主方式上協商了很久，但到今日似乎沒有進展」。

參與談判的三位官員分別是國防部長帕屈諾、最高法院首席法官莫雷諾以及總統護衛隊指揮官達拉（Ivan Rafael Hernandez Dala）。委內瑞拉外長阿雷亞薩（Jorge Arreaza）否認正在發生軍事政變，指控瓜伊多受到美國操控行事，「這不是軍方試圖發動政變，而是由華府、五角大廈和國務院，還有美國國安顧問波頓直接策畫的」。