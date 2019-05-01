「這對台灣2300萬人民不公平」　立陶宛過半國會議員挺台參加WHA

▲瑞士日內瓦聯合國歐洲總部世界衛生大會。（圖／記者呂佳賢攝）

國際中心／綜合外電報導

迫於中國大陸的反對聲音，世界衛生組織（WHO）針對即將於5月20日，在日內瓦登場的世界衛生大會 （WHA）表示，台灣將再次無法拿到入場券。然而波羅的海國家立陶宛（Lithuania）國會日前公開聲援台灣，過半數的國會議員向世界衛生組織總幹事發表聯名信，支持台灣參與WHA。

綜合外電報導，拉脫維亞《波羅的海時報》（The Baltic Times）29日報導，根據波羅的海新聞社（BNS）取得的信件副本，立陶宛141名國會議員中，80名聯合表態支持台灣；連署發起人為國會友台小組主席史德波納維西亞斯（Gintaras Steponavicius）及阿頓梅納斯（Mantas Adomenas），衛生部長韋里加（Aurelijus Veryga）也參與了這項連署。

▼衛生部長韋里加（Aurelijus Veryga）聲援台灣參加WHA。（圖／翻攝維基百科）

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▲友台小組主席史德波納維西亞斯（Gintaras Steponavicius）為連署信發起人。（圖／翻攝維基百科）

信中指出，台灣位處印度洋－太平洋區域（Indo Pacific），戰略位置極為重要，加上人員與貨物頻繁進出，防疫需求有相當的迫切性。信中特別提到台灣多年來對國際社會的貢獻，如伊波拉病毒於2018年爆發大流行時，台灣當局為了協助WHO防疫，立刻宣布捐贈100萬美元。

信中指出，台灣卻因為政治封鎖，2017、2018年連續被世界衛生大會（WHA，World Health Assembly）排除在外，甚至連參與世界衛生組織（WHO）相關技術會議都遭到限制，「這條在世界衛生網路的鴻溝，毫無疑問地威脅到了全人類的健康安全。」

「這對台灣2300萬人民是不公平的」，信中表示，在全世界（參與WHO的國家）享有基本衛生權利的同時，台灣卻被拒於門外，「所以我們在此強調，台灣參加第72屆世界衛生大會有其重要性」。