東京街頭人潮狂歡「令和來了」！　衝鋒槍特警澀谷控場

▲日本民眾興奮上街，慶祝新時代來臨。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

日本2019年5月1日午夜起正式進入「令和」時代，各地都有民眾自發舉行慶祝活動。東京晚間雖然下雨，但在人潮最密集的澀谷車站前路口，仍有部分民眾撐傘上街狂歡。東京警視廳維持秩序不敢大意，比照跨年時的維安規格，出動配備衝鋒槍的特警到場戒備。

▼在東京街頭狂歡的人潮。（圖／路透）



請繼續往下閱讀...

東京澀谷車站前路口被稱為是「世界最著名的路口」，每當重要節慶或事件，例如世界杯足球賽期間、萬聖節或跨年夜，澀谷周邊往往會聚集大量人潮慶祝狂歡。警方每次都會逮捕性騷擾罪犯，去年萬聖節期間甚至曾發生輕型卡車被狂歡人群推翻的混亂場面。

考慮到可能有大批人潮上街慶祝新時代來臨，加上今年元旦在原宿竹下通也曾有男子駕車衝撞人群，造成8人輕重傷的恐怖襲擊事件，東京警視廳此次不敢大意，特別在澀谷路口附近重點部署攜帶衝鋒槍的機動隊特警。

除此之外，警方還特別裝備了能干擾無人機飛行的無線電波裝置，防止有心人惡意操縱無人機危害民眾安全。除了澀谷之外，東京皇居外也擠滿了大批人潮，警方則皇居外站崗維持秩序；日本其他地區如大阪道頓堀也有零星慶祝活動。

▼東京皇居外，民眾冒雨迎接新時代。（圖／路透）

