「雪怪大腳印」現蹤馬卡魯峰！長81cm寬38cm　照曝驚呆網：牠單腳跳嗎？

▲印度軍方聲稱發現雪怪腳印。（圖／翻攝自ADG PI - INDIAN ARMY推特）

國際中心／綜合報導

印度軍方4月30日指出，他們的登山探險隊前往尼泊爾時，在雪中發現神祕大腳印，認為就是傳說中雪怪的腳印。當局在推特發布照片後，隨即引發網友討論，就有眼尖的網友指出，怎麼只有1條腿？雪怪在喜馬拉雅山脈出沒的傳說，從1920年代以來就讓許多登山客深深著迷，也促使許多登山客啟程尋找雪怪的蹤跡。

綜合媒體報導，印度軍方在推文中指出，他們4月9日在一個鄰近馬卡魯峰（Mount Makalu）的營地旁看見「長81公分、寬38公分」的大腳印，這是「軍方登山探險隊首次看見神祕雪怪的腳印。

消息與照片一出，引起網友熱議並紛紛留言做出回應，有人肯定軍方的說法；但也有人提出質疑，軍方公布此事應該要以審慎的方式的處理，才是負責任的做法，甚至有人砲轟，軍方不該宣揚此種傳說。

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▲許多眼尖網友發現，「怎麼只有1隻腳的腳印？」（圖／翻攝自ADG PI - INDIAN ARMY推特）

報導也提及，有許多眼尖網友觀察照片中的腳印後都指出，「只有1隻腳的腳印？」、「請問雪怪是單腳跳嗎？」、「另外一條腿跑去哪了？」事實上，雪怪經常出現在南亞的民間傳說裡，儘管至今已有多人聲稱「在尼泊爾喜馬拉雅山」中發現雪快的足跡，但還是沒有證據可以證明雪怪真的存在。



馬卡魯峰位在中國大陸與尼泊爾之間，更是全球最高峰之一，鄰近馬卡魯巴倫谷地（Makalu-Barun Valley），有研究人員就曾在這個谷地調查雪怪的蹤跡。雪怪在喜馬拉雅山脈出沒的傳說，從1920年代以來就讓許多登山客深深著迷，也促使許多登山客啟程尋找雪怪的蹤跡。