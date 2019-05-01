日本新天皇德仁「學霸情聖」！　出生在倉庫的「非主流」皇太子

▲德仁皇太子與雅子妃在1993年大婚。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

「初春令月，氣淑風和。」現年59歲的德仁皇太子，即將成為日本第126代天皇，同時改元「令和」，代表著新時代的到來。德仁生長於戰後的和平年代，思想上傾向自由開明派，成長背景也與過去的天皇皆不相同。德仁曾留學過英國，不但是位學霸，還是一位情聖，是「出生在倉庫」的非主流皇太子。

德仁親王生於1960年2月23日，是明仁天皇與美智子皇后的長子，幼稱「浩宮」。德仁從出生那一刻起，就與過去的傳統皇室成員有所不同。日本皇室傳統是在宮殿裡布置產房，但平民出身美智子皇后則希望能在醫院分娩；宮內廳雖然不同意她在民間醫院生產，但同意將東京皇居內一處倉庫改建為產房，也就是後來的「宮內廳醫院」，並由東京大學婦產科醫師負責接生。德仁是第一位在「醫院」裡出生的皇族，他也曾調侃自己是「出生在皇宮的倉庫裡」。

除此之外，美智子皇后也向宮內廳爭取到「哺乳權」，打破日本皇室的乳母傳統，年幼的德仁也免於遭抱離父母身邊，不僅開創先河，也拉近了皇室與日本國民之間的距離。受父母親影響，德仁婚後同樣重視家庭，在獨女愛子內親王出生後，德人同樣親力親為撫養女兒。

德仁早年曾留學國外，少年時就曾到澳洲墨爾本寄宿家庭居住，1983年至1985年間又進入牛津大學留學，研究主題為「泰晤士河水運史」，將成為歷史上第一位曾留學歐美的日本天皇。這段經驗使他比起過去的天皇，更傾向於開明、自由思想。

德仁於1991年被冊立為皇太子，1993年與愛情長跑7年的雅子結婚。不過，雅子婚後卻面臨皇室龐大的生育壓力，從此鬱鬱寡歡，還曾流產過一次，遭受外界大肆批評。德仁婚前曾向雅子承諾要「一輩子保護她」，婚後也信守承諾，始終給予雅子支持，甚至在2004年罕見發表措辭強硬的談話，被認為是對宮內廳官員的間接批評。

日本皇室是世界歷史上傳承最悠久的皇室之一，日本不僅是現存唯一使用年號的國家，日本天皇也是世界上現存唯一被稱為皇帝（emperor）的君主。日本天皇雖然沒有政治實權，但仍需要擔負皇室的職責，包括任命首相、頒佈法律、授予榮譽，接待外賓等。明仁天皇光是2018年內就審閱並簽署了多達960份文件，天皇、皇后居住的皇居也舉辦了大約220場活動，一共接待了55位外國賓客。

▼明仁天皇、美智子皇后與德仁皇太子、雅子妃。（圖／達志影像／美聯社）



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