天皇退位其實不罕見！日本過去124代天皇　58位近半數都曾讓位

▲明仁天皇在東京皇居進行退位儀式。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

日本明仁天皇禪位於兒子德仁，是日本皇室暌違202年再發生「生前退位」，吸引全球矚目。不過，若回顧日本歷史，事實上天皇生前退位的情況並不罕見，在昭和以前的124代天皇中，就有將近半數的58代天皇，是透過讓位的方式交接皇位。

NHK報導，日本史上第一次天皇「生前退位」發生在西元645年的「飛鳥時代」，第35代皇極天皇讓位給孝德天皇，皇極天皇成為首位禪位的天皇。

進入平安時代之後，天皇讓位的情形也逐漸變得頻繁，截至江戶時代以來，有將近半數的天皇都曾透過禪位的方式傳承皇位。禪位後的天皇被尊稱為「上皇」，也就是「太上天皇」之意。

在平安時代後期，經常能見到天皇禪位後，以上皇的身份介入政治的情況，又被稱為「院政」，但這種風氣只維持了約100多年，直到鎌倉時代前期為止。

在明仁天皇之前，日本歷史上最後一次禪位發生於江戶時代的1817年，距今202年前，由光格天皇讓位於仁孝天皇。報導指出，光格天皇讓位後完全不插手任何政務，反而致力於促進和歌等傳統文化傳承，並獎勵文化學術研究。

進入明治時代之後，為了避免天皇生前退位可能引發的政治動盪，才開始限定天皇終身在位制，皇位只能透過駕崩後繼承的方式傳承。直到1947年現行《皇室典範》制定後，日本社會對於是否該引入讓位制度仍有爭議。日本宮內廳則說明，在日本現行憲法之下，天皇並沒有實際的政治權力，因此禪位造成國政混亂的情況不復存在。