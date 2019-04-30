就在我們有生之年內！　NASA警告「小行星撞地球」將重演

▲科學家警告，小行星撞地球非常有可能再度發生。（圖／取自pixabay）



國際中心／綜合報導

小行星撞地球的災難片情節會成真嗎？美國太空總署（NASA）最近展開一項「兵棋推演」，模擬小行星如果在8年之後撞擊地球，撞擊範圍幾乎包括整個西半球，過程中又該如何應對。NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）表示，小行星撞地球極有可能在我們的有生之年內發生，呼籲全球共商對策。

綜合外媒報導，「行星防禦會議」（PDC）於本周在美國華府召開。NASA提出一項完全虛構的假設情況，假如有一顆距離地球5700萬公里、直徑約300公尺長、代號2019 PDC的小行星正朝地球飛來，情況會變得怎樣？

根據推演，NASA與歐洲太空總署（ESA）等機構共同追蹤這顆小行星，剛開始科學家預估它只有5萬分之1的機率撞地球，3周後的電腦模擬中，發現機率增加到250分之1；模擬至4月底，機率已經提高到100分之1。根據推演，若小行星軌道不變，預計會再2027年4月29日至5月3日之間撞擊地球，範圍從夏威夷橫跨北美大陸，延伸至非洲部分地區。

雖然上述情節都只是假設情況，也根本沒有2019 PDC這顆小行星，但天文學家仍警告，這種情況非常有可能在現實中發生。布萊登斯坦在會議上說，「我們必須確保公眾瞭解，這並不是好萊塢電影，這是我們地球的終極防禦計畫。」

布萊登斯坦以2013年2月的「車里雅賓斯克事件」為例，當時一顆直徑約15公尺的小行星在俄羅斯車里雅賓斯克（Chelyabinsk）上空爆炸，造成約1500人受傷。布萊登斯坦強調，這類事件並不罕見，在過去100年內就發生了3次，若以相同頻率估算，在我們的有生之年內，都有可能再經歷另一次小行星撞地球事件。

NASA計畫，假如偵測到小行星有撞擊地球的可能，且尺寸又足以構成共大災害，將會嘗試發射火箭改變其路徑，降低其對地球的威脅。