21歲女開車和閨密玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

▲女子邊開車邊玩自拍，剛好被友人拍到發生車禍前的最後一刻。（圖／翻攝自YouTube／News Leak）

國際中心／綜合報導

澳洲雪梨近來發生一起恐怖車禍，21歲女子麥克尼爾(Shania McNeill)開車與女性友人自拍時，所駕駛的鈴木轎車，與迎面而來的日產轎車Micra對撞，導致她當場死亡，另外2名友人身受重傷，而她死前所留下的自拍影片近來在網路上獲得流傳。

事件發生在28日凌晨1時15分左右，來自昆士蘭的麥克尼爾當時雖然開車載著2名朋友，卻一邊拿著手機自拍，結果就發生2車相撞的憾事。從影片中可看到，麥克尼爾在車內與友人大聲聽著音樂，負責開車的她還不時轉向鏡頭擺表情和動作，前方突然一道白光照進昏暗的車內，她的臉上露出驚訝表情，一旁朋友則尖叫著她的名字，影片就突然結束。

巨大的衝擊力導致麥克尼爾的車慘被撞爛，由於昏迷的她與2名友人都被困在車內，救援人員解體車身好不容易才將人救出來，而與她相撞的另外一部車輛，車上2名分別為39歲以及61歲的中年男子也被送醫。事件雖然導致麥可尼爾死亡，但仍可在Snapchat上看到，受傷友人即使頭戴護頸、躺在病床上，仍然要自拍的相關照片。

事件也引來警方高度關注，警員表示，人們開車使用Snapchat等社群媒體已成為一種危險趨勢，「這個現象不僅出現在年輕人身上，而是各種年齡層都有，這個新聞告訴我們，如果你繼續這樣做，你或你的朋友可能死亡」，由於案件仍在調查中，呼籲任何目擊者或有擁有相關照片的人能夠主動聯繫警方。