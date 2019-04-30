飛行員墜機「蹦出同居女友」　爽花21萬要遺產…結局讓家屬氣哭！

▲機師失事身亡後，假女友出來騙遺產。（圖／翻攝自couriermail.com.au）

國際中心／綜合報導

澳洲一名44歲輕型小飛機飛行員傑森（Jason Spencer）2年前因飛機失事身亡，就在家人準備著手處理他的後事時，出現了一名自稱是傑森的女友，傷心欲絕要求爭取遺產，沒想到就在傑森的家人選擇相信之後，法官卻意外發現傑森和女友的「相愛證據」都是假的。

根據英國《每日郵報》報導，傑森在飛機失事後，一名35歲的女子凱瑟琳（Catherine Loquia)出現向傑森的家人表示，2人已經交往11年、同居兩年多，甚至還已經有訂婚的戒指，並且開始出現在傑森的家族聚會中，就是為了要博取眾人的信任。

傑森過世一個月後，凱薩琳開始向法院交資料，證明兩人生前同居，有訂婚的打算，還出示了鑽戒的收據發票，就是希望可以得到他的遺產，最後拿著傑森的卡刷掉了7千多美金（約台幣21萬元）。但根據警方調查，凱薩琳提出的證據不足以支持傑森生前真的跟她是情侶，甚至有些證據都是假的。

調查中指出，凱薩琳在成功拿到傑森的遺產後，連喪禮都沒有去參加，兩人其實是「過去式」，而訂婚戒指、收據也是女方自行購買後再偽造好日期，就是為了演個更逼真，訊後凱薩琳以詐欺等罪被起訴。