「30年致力讓國民幸福」天皇明仁正式退位　安倍感謝：深深刻於心中

▲日本首相安倍晉三對天皇明仁致意。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

日本天皇明仁30日下午於皇居正殿「松之間」進行「退位禮正殿之儀」，正式退位。對此，首相安倍晉三也發表演說，代表日本全國民對天皇明仁致意，感謝天皇明仁多年來的努力。

安倍晉三表示，根據《天皇退位特別法》，天皇明仁殿下將於今日正式退位。平成時代的30年來，明仁殿下平定國內、成就國外，國民們跟著明仁殿下一同進步，明仁殿下更是祈願著日本的安寧、國民的幸福，費盡心力一個又一個的完成天皇的公務，將象徵日本國民的任務完美完成。

安倍晉三提到，日本國民除了享受了平和、繁榮，這個時代也面臨了很多天災的困難，但在這樣的時刻，明仁殿下與皇后殿下也與人民同甘共苦，放下身段的靠近國民，鼓勵受災者，給予國民邁向明日的勇氣與希望。

今日迎來退位，國民們尊重著至今的年月裡，對無論快樂苦痛都與國民一起的明仁殿下的心意，再一次獻上深深的敬愛與感謝。

「我們會將至今為止天皇殿下的作為深深的刻於心中，為了創造一個充滿平和、希望及驕傲的閃耀的日本未來，更加努力的讓日本完美。」同時，安倍晉三也對天皇明仁及皇后獻上祝福，祈願天皇殿下能一直健康、皇室更加繁榮，並再次打從心底對天皇明仁及皇后致上感謝之意。