明仁退位各國政要獻祝福！文在寅：感謝天皇緩和日韓關係

▲明仁天皇（右2）在4月30日退位，結束30年平成時代。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

日本明仁天皇於30日退位，結束30年平成時代，各國領導人也紛紛送上祝福。美國總統川普（Donald Trump）表示，美國日本在過去30年間有著非常密切的關係，「期待在新時代繼續保持合作。」南韓總統文在寅也向天皇維護和平的付出表示感謝。新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）與總理李顯龍也對天皇退位表達祝福。

川普在聲明中寫道，「我和第一夫人代表美國人民，向明仁天皇和美智子皇后表示衷心的感謝，隨著平成時代接近尾聲，新一代天皇準備登基，我承認美國對美日關係的高度重視。」川普計畫5月底訪問日本，與登基未滿月的新一代日皇德仁會晤，不過訪問行程還沒有得到美日雙方的證實。

文在寅在信中感謝明仁天皇對日韓關係的貢獻，大幅緩和兩國間冷淡的外交關係，並希望德仁繼位後，也能繼續維護兩國和平。明仁天皇曾代替父親裕仁天皇在二戰期間的犯下侵略行為，向社會大眾道歉，這有助於緩解日本、南韓與中國之間的緊張關係，1990年韓國總統訪問東京時，明仁天皇即對日本殖民韓國所造成的痛苦表示「最深切的遺憾」。

新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）則代表新加坡人民向陛下致以深深的敬意和感謝，她表示，「天皇夫婦為日本人民所做的不懈和無私的努力，已經成為平成時代和平與穩定的代名詞。」日本人民克服逆境的堅強意志和堅忍精神，給世界留下了深刻的印象。