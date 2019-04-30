親台遭中國打壓！布拉格市長霸氣回應：考慮讓愛樂來台灣

▲布拉格市長賀吉普上月曾到訪台灣。（圖／翻攝蔡英文臉書）

國際中心／綜合報導

捷克首都布拉格市長賀吉普(Zdenek Hrib)近來傳出，因為對台友好行為引發中國不滿，決定取消布拉格愛樂樂團(Prague Philharmonic Orchestra)在中國的演出。賀吉普後來在推特上回應，愛樂樂團雖然無法前往中國，但他們的樂團在世界各地都享有名氣，未來有可能改前往台灣或其他國家。

賀吉普在推特上回應，他十分感謝愛樂樂團成員拒絕中國所開出的條件，並且沒有放棄他們的城市，相信布拉格其他文化團體也將會面臨一樣的打壓，他會與主管文化事務的市議員特雷虛提科沃(Hanou Treštíkovou)合作，確保市議會與中國的決定不會對藝文團體造成任何不良影響，並且提到，原定在中國舉行的演出可以移到其他國家，「我會利用近期訪問台灣所建立的聯絡管道，因為我們的樂團在全東南亞都很有名」，暗示樂團將有可能轉來台灣演出

16年前曾在台灣長庚醫院當過交換學生的賀吉普，擔任布拉格市長後多次發表友台言論，除了公開反對捷克總統的親中政策，並以「人權比熊貓重要」拒絕北京所送的熊貓，堅持要刪除與北京姊妹市協定內的「一中條款」，而多次成為中國眼中釘。如今傳出中國拒絕布拉格愛樂演出消息，捷克外長派提賽克(Tomas Patricek)表示，將會和大陸駐捷克大使進行了解。