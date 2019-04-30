他扮「大笨鐘」跑馬拉松慘卡拱門　完賽後感嘆：替慈善機構募款

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國際中心／綜合報導

30歲的盧卡斯貝茨（Lukas Bates）日前將自己打扮成「大笨鐘」（Big Ben）參加倫敦馬拉松比賽，志在打破「建築物跑馬拉松的紀錄」，成為「裝扮成建築物」的人當中最快的一個，豈料在終點時「撞上拱門」，成績延後了30秒。盧卡斯說明，這次扮成大笨鐘參加比賽，是為了回饋社會，替「癡呆症革命」（Dementia Revolution）機構募捐。

盧卡斯是來自肯德郡梅德斯通（Maidstone）的特許測量師，這是他第五次參加42.2公里的倫敦馬拉松。在參賽前，他希望能夠打破建築物馬拉松紀錄，成為「建築物」中跑得最快的一個，卻由於「大笨鐘」裝扮使他的身高多出1.5公尺，導致被終點的拱門卡住，最後成績延了30秒。

▼英國著名地標大笨鐘。（圖／達志影像／美聯社）



回想起裝扮成建築物所遭遇的困境，盧卡斯感嘆，他上次在倫敦參賽的時候，由於身上的裝扮「太輕了」，導致在金絲雀碼頭（Canary Wharf）遭遇強風的時候，差點被吹離賽道。

盧卡斯在參賽前曾說，這次的「大笨鐘」裝扮是為了震驚全場，「穿著這身裝扮打破紀錄有些困難，它應該可以更小、更輕便，不過這樣就會面臨風吹導致偏離賽道的問題。」

據了解，「地標性建築裝扮馬拉松世界紀錄」在去年9月的「柏林馬拉松賽」，當時是一名裝扮成「德國呂貝克市霍爾斯滕門」（Holstentor）的選手，跑出3小時34分34秒的成績。

據了解，盧卡斯這次扮成大笨鐘參加比賽，是為了替「癡呆症革命」機構募捐機構募捐；而該機構是倫敦馬拉松今年的官方合作組織之一，成立目的是提供阿茲海默症患者生活與醫療協助。

▼大笨鐘在2017年進行4年的翻修。（圖／記者黃稜涵攝）



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