德仁才繼位！皇室命脈「全綁在12歲男孩身上」　順位繼承者剩3位

▲嚴格說起來，一脈相承的皇室，12歲的悠仁承擔起延續的責任。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

日本平成時代準備結束，進入到德仁「令和」新時代，不少人期盼，但在同時「女多男寡」的日本皇室也面臨後續繼承者的問題，根據日本《皇室典範》規定，德仁繼位後，將尤其弟弟秋篠宮文仁成為第一順位繼承人，但因德仁膝下僅一女，後輩繼承問題恐變數相當大。

根據《CNN》報導，在日本的皇室中，目前共有18名成員，其中就有13人是女性，1889年時曾修法，不得再讓女性擁有皇位繼承權，這讓本身子嗣就很少的皇室家族，繼承者選擇越來越狹隘，加上本身就是父系社會、重男輕女的傳統框架下，女性皇室成員只要嫁給平民，就會遭到除名。

原先因為德仁僅有女兒愛子，因此曾經在2004年考慮修法，允許女性繼承王位，但因為保守派強烈反對，一度在《每日新聞》上出現民調反映民意，但接著2006年文仁生下兒子悠仁，修法相關又不了了之，放眼日本政壇本身就是一個「陽氣很重」的狀況，女性在政治上的影響力也相當小，就如同雅子妃原以為可以大大改變女性在日本的地位，但最終也因「適應不良」鮮少公開露面。

5月1日開始進入令和時代，皇室第一繼承人為文仁，接著為悠仁、明仁的弟弟陸宮正仁，此外就沒有其他人選，不少日本研究皇室的專家認為，德仁可以藉著此番上位，研擬修改法律，至少不要讓下嫁平民的皇室女成員喪失成員資格，或許就能多點繼承人選擇，但至於延續日本皇室命脈，大概全放在年僅12歲的悠仁身上。