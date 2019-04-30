美國老師幫明仁天皇取名Jimmy　他回答「我是皇太子」全班沉默

▲明仁天皇退位。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合外電報導

日本明仁天皇今（30）日舉行退位儀式。《紐約時報》29日則報導了一段他過往的故事，就在第二次世界大戰結束後，當時才12歲的明仁在東京接受美式教育，老師告訴他「在教室裡，你的名字是吉米（Jimmy）」，他則回答「不，我是皇太子」，其他學生一瞬間陷入緊張的氛圍。

報導指出，明仁當時在東京郊區上課，儘管他的父親是昭和天皇，來自美國費城的女老師維寧（Elizabeth Gray Vining）卻堅持稱呼他為吉米。當時，明仁和緩回答，他不是吉米，他是皇太子。

維寧已幫許多身家顯赫的同學取好名字，包括亞當（Adam）、比利（Billy）等稱呼，她說，「是的，你是明仁皇太子，那是你的真名，但在課堂裡你有英文名字，在這堂課，你的名字就是吉米。」說完後她暫時沉默，其他同學用緊張的眼神互看，最後，明仁笑了，全班也笑出聲。

維寧被選中的原因，有一部分是她身為貴格會教徒，熟悉日本皇室，此外，她還是一名寡婦，丈夫死於車禍；有人認為這樣的悲劇能讓她理解日本的悲傷。

日本當時受到美國占領，麥克阿瑟（Douglas MacArthur）被指派為駐日美軍總司令。事實上，日方當時打算僱用一名英國人來指導明仁，但麥克阿瑟的助手還是決定找美國人。

在美國與其他盟友眼裡，裕仁天皇被指控為戰爭罪犯，引發日本的知識份子要求他退位。日本皇室的一些成員敦促裕仁退位，讓年輕的明仁即位，認為明仁不能受到戰爭影響。

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▲明仁天皇（左二）。（圖／路透社）

君主制度必須改變，新憲法拿走了天皇的神聖地位，明仁被視為傳遞美國價值、重塑日本的機會。維寧曾在暢銷回憶錄中寫道，教學英語的過程可以讓皇太子認識美國的民主。

不過，要把平等的觀念帶進皇室仍不容易。另一名導師有次詢問明仁，他是否想成為普通的男孩，他回答，「我不知道」、「我從來不是普通的男孩」。維寧後來問大家未來想從事什麼，明仁寫道他應該成為天皇。

1949年一個安靜的午後，導師邀請明仁與其他同學到她家玩桌遊。84歲的奧斯丁（Tony Austin）是當時其中一位玩伴，他回憶外國人很快就打敗年輕的日本人，「與他們一起玩大富翁是不公平的。」輸了遊戲的明仁倒是沒有太多情緒，正如他朋友所說，他在學習從失敗中汲取教訓。

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