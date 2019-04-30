平成時代「遺失現金」屢創新高！2018年達38億　原因曝：獨居老人太多

▲日本「遺失現金」金額年年創新高。（圖／Pixabay）



國際中心／綜合報導

日本人對「拾金不昧」這4個字可說是徹底奉行。據統計，日本光是在2018年拾獲的現金就高達38億日圓（約台幣10億元），超過過去泡沫經濟時代，創下歷史新高。專家認為，「日本境內獨居的老年人增加是很大的因素之一。」有許多老人過世之後，房東才在房內找到大筆藏起來的現金，但無法聯繫上家人，這筆錢也只能報失，最後納入國庫。

日本泡沫經濟的1990年代，曾經創下一年拾獲35億日圓（約台幣9億6390萬元）的紀錄，2009年降至25億日圓（約台幣6億8850萬元）後，每年金額皆不斷增長，在2018年拾獲的遺失現金比2018年增加2.4％，達到38億日圓（約台幣10億元），金額已連續三年打破紀錄。

「遺失物整理士認定協會」副理事長小根英人認為，其中一個可能原因是，日本獨居的長者越來越多，「老人家把錢藏在家裡，過世後連家人都不知道有這些錢，甚至根本就沒有家人。」最後通常是在房屋重建，或是新屋主入住時才意外發現，而這一筆錢也只能申報遺失，無人認領則納入國庫。

2018年在建築物重建時所發現的現金約為2540萬日圓（約台幣700萬元），最後約有5億6000萬日圓（約台幣1542萬元）被歸入東京都的年度財政收入。