日皇「退位禮正殿之儀」登場　明仁最後演說：得到國民敬愛，我很幸福！

▲明仁天皇正式退位，發表最後一次的演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

日本天皇明仁30日退位，上午分別向天照大神及皇室祖先拜禮後，下午於皇居正殿「松之間」進行「退位禮正殿之儀」，除了歸還日本三神器的「草薙劍」及「八尺瓊勾玉」，以及國璽，象徵奉還皇位外，也是正式從天皇退位。

「退位禮正殿之儀」登場，天皇明仁在皇室成員及宮內廳職員的注目下，進入「松之間」，身後則有侍從將神器「天叢雲劍」、「八尺瓊勾玉」及國璽放於桌上，在首相安倍晉三演說致意後，天皇明仁也發表最後一次演說。

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▲日本首相安倍晉三對天皇明仁致意。（圖／達志影像／美聯社）

天皇明仁表示，今天是他身為天皇的最後一天，非常感謝安倍晉三代表國民向他致意。天皇明仁說，過去30年，作為天皇執行公務，可以得到國民們深深的信賴與敬愛，「我感到非常幸福」，也感謝一直以來支持他的國民們。

「從明天開始，將是嶄新的令和時代，我和皇后打從心底祈願，日本能平和幸福，世界的人們也能安寧。」

演說結束後，由侍從將神器「天叢雲劍」、「八尺瓊勾玉」及國璽取回，並對天皇明仁敬禮致意，象徵儀式結束。

天皇明仁離開會場前，又一次回頭注視著所有人，等了一會才轉身離開，其他皇室成員則慢慢跟上。全部的皇室成員離開後，全場的官僚及職員仍對著天皇明仁離去的方向深深鞠躬。