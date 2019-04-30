雅加達2030年將沉入水中！　印尼決定耗時10年遷首都

▲印尼首都雅加達因人口過多，又地層下陷嚴重被預測2030年將沉沒，總統佐科威為解決問題，決定遷都。（東方IC）

圖文／鏡週刊

擁有約1千萬人口的印尼首都雅加達，因都市人口過度膨脹，導致城市過度擁擠，面臨嚴重環境汙染等問題，國內曾多次提出遷都計畫，昨（29日）印尼總統佐科威（Joko Widodo）終於拍板定案，決定將首都遷離爪哇島，以達到區域平行發展，並解決首度人口過多的問題，預計遷都計畫將要耗時10年。

擁有世界第二大都稱號的印尼首都雅加達，因都市人口快速成長，導致交通壅塞、空氣汙染等問題越來越嚴重，而超抽地下水也讓市區地層下陷嚴重，近年只要遇大雨，淹水情形也越來越難處理。根據環境研究報告指出，在氣候變遷、全球暖化的影響下，雅加達將於2030年沉入水中。

印尼媒體報導，印尼國家發展規劃部長班邦（Bambang Brodjonegoro）表示，在經過遷都初步研究討論後，由總統佐科威定案遷都，班邦所提出的3項遷都建議分別為：1.首都維持雅加達，但政府機關等移至總統府及獨立紀念碑附近，以提升辦公效率；2.在雅加達50至70公里之外的地方建立新首都；3.將首都遷離爪哇島。

班邦表示，考量到印尼2億多萬人口中有57％居住在爪哇島上，方案1與方案2都不能解決島上人口膨脹的問題，也難以推進區域均衡發展，因此總統佐科威決定將首都遷離爪哇島，希望可以拉抬印尼東部發展。

印尼《安塔拉國家通訊社（Antara News）》則指出，新首都的預定地可能為選在中加里曼丹省（Central Kalimantan province）的中部城市帕朗卡拉雅（Palangkaraya），據了解，該市區比雅加達大上4倍，約有30萬公頃土地可規劃利用。

關於首都遷移的時間，班邦舉哈薩克、巴西的例子表示，印尼至少要花10年時間才能完成，遷都所需要的成本相當鉅額，在不影響政府預算之下，政府將開放融資，讓民間可以一起參與這項工程。



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