印度大考系統錯誤害21名考生自殺　5萬人申請複查要求免手續費

▲大學入學考試對學生的未來有極大的影響。（示意圖／記者林敬旻攝）

國際中心／綜合報導

印度18日大考放榜日至28日間，傳出有21名高中應屆畢業生自殺，原因可能是大考沒有通過門檻，類似事件層出不窮，引起相關單位的關注，經過調查後發現可能是中等教育委員會（BIE）計算有誤，導致原本學習成績優良的學生禁不起打擊，放棄生命。

根據《福斯新聞》報導，97萬4000名大學考試應考者中，有大約35萬人得到「不及格」的成績單，經有關單位進行調查後，疑似是由私人企業Globearena Technologies所承辦的報名與計分系統出錯，才會有許多考生的成績被誤打成「不及格」，還有部分考生明明有應考卻被誤植「缺考」。

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▲印度18日大考放榜日至28日間，傳出有21名高中應屆畢業生自殺。（示意圖／記者林敬旻攝）

印度政府已下令複查所有「不及格」考生的成績，並呼籲學生不要想不開輕生，考試失利並不代表人生就此沒有希望。除了拿到「不及格」的35萬名考生外，其他還有超過5萬人申請複查，12個BIE中心正進行答案卡的複查；此外，有學生提出希望BIE免除複查手續費，表示，「為什麼我們要為他們的錯誤買單？」

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