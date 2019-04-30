細數平成時代30年　天皇明仁在位「這危機」恐動搖國本

記者林瑩真／綜合外電報導

日本天皇明仁在30日正式退位，也代表了平成時代的結束，回顧平成時代的30年，日本到底改變了什麼？天皇明仁是帶領日本進步了，又或是失敗？

▲日本人口減少，成為急迫的社會問題之一。（示意圖／記者蔡玟君攝）

據法新社報導，日本過去30年來有幾項重大改變：

1. 人口減少

明仁1989年即位成天皇時，日本人口多達1億2300萬人，初期幾年還持續增加，2010年則是最高的1億2800萬人，然而，2010年日本人口持續下降，出生率創新低，至今仍在不斷減少。

統計顯示，2065年的日本恐怕只剩9千萬人，因此人口減少、出生率低、高齡化等，都是日本現今最急迫的社會、經濟問題，恐怕動搖國本。

2. 中國大陸崛起

明仁即位時，日本仍維持二戰後的國際貿易關係，美國是最大的貿易夥伴，不過數年後，中國大陸崛起，不僅搶到日本最大貿易夥伴的位置，且貿易額從2.7兆日圓激增到35兆日圓，增加超過10倍，遠遠超過日美貿易的24兆日圓。

3. 日本旅遊觀光

平成時代剛開始時，赴日旅遊的觀光人潮僅280萬人，但去年卻有3100萬人，現今的日本儼然成為觀光熱門地點，加上今明年都還有世界盃欖球賽與東京奧運登場。日本政府推估，2020年前，日本可望達到每年4000萬人的外國旅客數。

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▲日本觀光產業盛行。（示意圖／記者蔡玟君攝）

4. 管制癮君子

當年日本還有61%男性、12%女性吸菸，不過現在只剩下28％男性及9%女性吸菸，癮君子大幅減少，尤其日本近年進行管制，街頭、餐廳等場所也禁止吸菸。

5. 免治馬桶

幾乎是日本先進象徵的免治馬桶，其實是在1980年代發明、從平成時代才開始流行，雖然1992年的統計中，僅1成4的家庭有免治馬桶，但之後短短幾年內，免治馬桶就已經遍及家家戶戶，甚至是公共場所。

如今的日本超過8成家庭都有象徵免治馬桶，體現日本的現代化成果。