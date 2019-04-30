平成30年其實是「失敗時代」？　專家：日本被巨變的世界拋下

▲日本迎接令和時代。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

日本明仁天皇今（30）日舉行退位儀式，除了代表平成時代的結束，5月1日也開啟了「令和」時代。回首平成時代過去30年，有專家認為這是「失敗的日本時代」，沒有發現時代的改變就被拋下，沒有進行改革，也沒拋出對策；對此，評論家莫邦富則寫下他的觀察。

旅居日本的華人作家、評論家莫邦富26日在《日經中文網》刊登專欄，他指出，說起平成時代時，日本社會總會有個「這是失敗時代」的聲音。正如經濟學者野口悠紀雄的書籍《平成何故失敗了：對失去的30年的分析》中描述的，日本在平成時代被發生巨大變化的世界經濟拋下，國際地位持續下滑。

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▲明仁天皇將正式退位。（圖／路透）



野口悠紀雄在書中寫道，日本沒有發現到世界的驟變，也不知道改革的必要性，沒有立刻對變化做出回應，如今，大家都在回顧平成時代，但如果不去驗證平成時代的失敗原因，日本就無法真正進步。

日本前首相小泉純一郎執政時期，現年68歲的經濟學者竹中平藏曾擔任經濟財政大臣，他的書籍《平成的教訓，改革和愚策的30年》中也拿出各種統計數據驗證平成的衰退，包括經濟成長率、股票價格、人口等都不如預期。

莫邦富寫道，在1990到2018年期間，日本GDP雖然增加了1.2倍，但跟增加46倍的中國比較起來差距甚遠，此外，美國增加3.4倍、英國3.1倍等，都顯示出日本的落後。

莫邦富指出，竹中平藏雖然認為平成時代的經濟必定有好壞，不願意以「失敗」兩字全部概括，卻也希望日本人能記取平成的錯誤，並推動各種如政治、企業、媒體上的改革，如此才能真正往前邁進。

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