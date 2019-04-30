IS影片曝光！首領巴格達迪5年來首露面　讚揚斯里蘭卡連環爆炸

▲疑似為巴格達迪的男子出現在新影片。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）29日公布首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的影片，他穿著休閒服裝坐在突擊步槍旁說道，「巴古茲（Baghouz）戰役已經結束了。」巴古茲是該組織在敘利亞東部所佔領的最後據點，這段影片也是首領5年來首次露面。

CNN報導，疑似為巴格達迪的男子在影片中讚許斯里蘭卡21日發生的爆炸事件，這造成起碼250人死亡、500人受傷。他還提到近期政治相關的新聞，包括以色列總理納坦尼雅胡（Benjamin Netanyahu）在選舉取得勝利，前阿爾及利亞總統包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）下台，還有蘇丹總統巴席爾（Omar al-Bashir）政權垮台。

最新影片由ISIS的媒體機構「準則」（al-Furqan）所發布，如果內容屬實，就是巴格達迪自2014年7月以來首度露面。以美國為主所領導的組織則告訴CNN，正在努力查證影片真實性，會繼續支持同盟的部隊，同時提供資金、招募新成員來共同打擊極端主義。

美國參議員金（Angus King）近期剛與兩黨國會的代表團從中東地區返回，美國軍方、伊拉克及庫德官方告訴他，儘管聯軍重新拿下了領土，仍有約1.5萬到3萬名的ISIS聖戰士在伊拉克、敘利亞停留。他表示，如果不加以控制，ISIS還是會帶來危險，必須確保該組織未能獲得新的立足處。

ISIS有時也被稱為Daesh，2018年8月曾釋出首領的錄音檔，男子承認組織正在失敗，因為失去在敘利亞所掌控的領土。今年3月，巴古茲則從極端組織中解放出來，顯示出哈里發國的潰敗。