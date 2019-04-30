日皇族命名規則揭密！歷代男性都有「仁」　皇太子小孩名字由「他」決定

▲ 皇太子所生子女要由天皇親自起名。圖為即將退位的明仁天皇（右）與即將即位的皇太子德仁（左）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

距離日本天皇明仁退位的時間不到一個小時，皇太子德仁明（1日）將即位成為第126代天皇。但值得一提的是，皇室成員的名字其實有規則可循，大部分歷代天皇的名字都以「仁」（hito）字結尾，而皇族女性的名字多以「子」（ko）結尾。

《日本時報》（Japan Times）報導，自西元794年的平安時代開始，皇族男性成員的名字習慣以「仁」作結，有著道德高尚之意，包括昭和天皇「裕仁」、即將成為上皇的「明仁」、即將上任天皇的皇太子「德仁」、皇太子弟弟秋篠宮「文仁」以及年僅12歲的「悠仁」。

至於皇族女性，她們的名字多以「子」（ko）作結，像是皇太子德仁予皇太子妃雅子的獨生女「愛子」公主，與秋篠宮文仁親王與秋篠宮妃紀子的2名愛女「真子」公主與「佳子」公主。

此外，皇族新生兒的命名也有許多習俗慣例，包括出生7天後舉辦的起名儀式及皇太子所生子女要由天皇起名，但若皇室新成員並非皇太子的子女，相關規定就沒那麼嚴格。舉例來說，悠仁親王的名字就是由秋篠宮文仁親王夫婦共同決定。

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