攝影師直播希臘蜂炮　慘被「射爆頭」錄下自己死亡瞬間

▲攝影師在拍攝慶祝活動時，被煙火爆頭。（影片／Liveleak）

國際中心／綜合報導

復活節是西方國家的重要節慶之一，象徵重生與希望。希臘伯羅奔尼撒地區（Peloponnese）的卡拉馬塔（Kalamata）城，在本週舉行復活節蜂炮大會，一名53歲攝影師在拍攝慶祝活動時，不幸被煙火爆頭當場死亡，而他拍攝的影片剛好錄下死亡瞬間。

據《Liveleak》報導，希臘這場蜂炮慶典活動是在本（4）月28日舉行，攝影師泰多拉卡基斯（Kostas Theodorakakis）在現場直播蜂炮燃放，許多觀眾聚集在城市的街道上，觀賞「與火共舞」的煙火演出。突然之間，蜂炮朝著泰多拉卡斯基的頭射去，導致他的頭部被瞬間射爆。泰多拉卡基斯雖然立刻被送醫急救，但在到醫院前便已失去呼吸心跳，獨留妻子與2名孩子。

▲攝影師泰多拉卡基斯拍攝希臘蜂炮，被射爆頭錄下死亡瞬間。（圖／翻自畫面Liveleak）

卡拉馬塔市長對這起意外表示遺憾，但由於這是當地的文化傳統，因此明年並沒有打算停辦燃放蜂炮，只強調會加強安全管制。

希臘的蜂炮大會可以追溯到希臘人爭取土耳其統治的鬥爭時期，衍生出「與火共舞」的傳統。不過蜂炮所產生的危險，實在是難以預料，台南的鹽水蜂炮在今年元宵時，也發生了28人受傷，先前還曾有民眾因此失明、腿部深三度燒傷，提醒民眾在參與節慶的同時，要注意人身安全！

參與蜂炮活動的民眾應準備完整的保護裝備以免受傷，包含全罩式安全帽、圍巾或毛巾、棉質或牛仔外套長褲、手套及平底鞋或運動鞋，切忌穿雨衣等可能融化或起火之衣物。

請繼續往下閱讀...

▲台南鹽水蜂炮是全球最佳10大慶典活動。（圖／記者林悅翻攝）

