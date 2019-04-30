雅子妃禁出席登基大典！日傳統傷國際形象　紐時：原來門口那個是皇后

▲日本德仁皇太子，雅子妃。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本5月1日即將迎接新天皇即位，德仁親王一早將在皇居接受「劍璽承繼儀式」，繼承日本三大神器。這場承繼儀式也會造就另一項歷史，根據規定，新天皇即位時，所有女性的皇室成員都不允許在場，就連雅子妃與愛子公主也不例外，日本首相安倍晉三內閣成員片山五月，也將成為史上第一位見證天皇登基的女性。皇室的傳統做法與日本社會推動的性別平權相牴觸，也會讓國際投以異樣眼光，外交學者就開玩笑地說，「想像典禮開始後，只有個女生站在門外，原來那是皇后呀！」

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根據明治維新後的《皇室典範》規定，只有男性才能繼承天皇，所有皇室女性出嫁後就須從皇室中除籍，其子女也無繼承權，甚至在天皇登基大典上，除了未成年男性成員外，包含皇后、公主在內的女性成員皆禁止進入。儘管安倍政府近年努力縮短國內的性別差距，國會甚至在允許天皇生前退位的《退位特別法》的附錄中提到，「鼓勵研究女性成員出嫁後，其子女仍擁有合法繼承權的可能」。

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即將成為皇后的雅子妃，可以說是日本天皇制度的改革縮影。雅子自小跟著身為外務省事務次官的父親旅居各國，就讀哈佛大學經濟學院，也曾至英國牛津大學留學，精通英文、法語和俄語的她，進入外務省成為外交官，滿心前往海外施展抱負。最後雅子在德仁7年苦追之下，選擇嫁入皇室，外界認為以雅子妃的外交背景，會改寫日本皇室排外且男性為中心的傳統。不料，她卻因為各種壓力，罹患「適應障礙症」，從此深居於東宮御所15年。

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東京一橋大學教授古川雅子表示，考慮到日本女性為兼顧事業和家庭所做的努力，「隨著社會期望的改變，日本民眾也開始認為必須改變體制。」京都外國語大學公共外交教授雪諾（Nancy Snow）則說，日本忘記了這對國際形象的影響，「我的問題就是，想像典禮開始後，只有個女生站在門外，抱歉，原來是他的妻子、未來的皇后呀！」

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