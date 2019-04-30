宣稱肛門蠕蟲造成同志行為　女學者奇葩推廣：塞栓劑就能治

▲女學者的言論引來LGBT人士指責。（圖／翻攝自YouTube／MEMRI TV Videos）

國際中心／綜合報導

台灣距離5月24日「同婚合法化」倒數不到1個月，屆時將有可能成為亞洲第一個同婚合法的國家。科威特近來卻有一名女學者還認為，「同性戀是一種疾病」，聲稱她研發出了一種藥劑，使用後就能有效阻止同性性衝動，爭議言論引發LGBT人士不滿。

女學者瑪莉安(Mariam Al-Sohel)上月在當地電視頻道Scope TV上宣稱，她研發出一種能抑制同性間性衝動的藥劑，因為這種性衝動是來自一種以精液為食的肛門蠕蟲，所以無論是男同性戀還是女同性戀者，只要使用她的栓劑就能有效殺死蠕蟲而克制性慾。

瑪麗安還聲稱，吃苦味的食物能夠增強男性陽剛氣質，並對自己的理論十分自豪，「這是科學，沒什麼可以感到羞恥的」。中東媒體研究所近來在推特上分享了由《耶路撒冷報郵報》所報導的瑪莉安言論，引來許多LGBT運動人士不滿，有專家指責，「肛門蠕蟲能讓人變成同性戀者？男人吃食物就能變陽剛？這些是我聽過有關同性戀最離奇的廢話，她的研究只反映出極端份子試圖治癒同性戀的失敗。」