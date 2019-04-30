馮寄台投書日媒憶當年：和天皇的園遊會談話一生難忘

▲ 明仁天皇。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

日本天皇明仁即將於今（30日）下午正式退位，成為「上皇」。踏上外交路長達數十年的前駐日代表馮寄台回憶，他在小學4、5年級時，就曾隔著網子看著當年還是皇太子的明仁打網球，直到去年前往日本皇居獲頒「旭日崇光章」，期間走過60個年頭，當年在園遊會的談話讓他一生難忘，「在我眼中，他（明仁天皇）是名慈悲的長者，毅然決然執行自身職責…陛下的退位，讓我有了些許感傷。」

根據馮寄台投書日媒產經新聞的文章，他從小跟著外交官父親馮冠武到日本生活讀書，並進入東京一所小學就讀。某日，他和同學們發現，明仁和美智子就在麻布網球俱樂部打網球。

馮寄台隨著父親的駐外生活，分別在日本、台灣、美國等地完成學業。此後，他跟著父親的腳步，選擇走上外交這條道路。在當年馬英九當選總統後，馮寄台出任駐日代表。

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▲ 馮寄台跟隨父親的駐外生活，分別在日本、台灣、美國等地完成學業，日語流利。（圖／資料照／記者季相儒攝）

日本2011年發生東日本大地震，當時來自台灣的善款飆破2億美元，是其他國家總額的2倍之多，深深感動日本人。隔年日本舉辦追悼儀式，日皇明仁夫婦也出席，但在各國駐日大使獻花的行列當中，未見台灣身影。此事引發許多日本國會議員及民眾的反彈聲浪，讓時任首相野田佳彥發表自1972年台日斷交以來的首次對台致歉談話。

過了幾天後，交流協會轉達參加赤坂御苑園遊會的邀請，但日方要求不公開。馮寄台提到，這場「園遊會」是他一生難忘的回憶，讓夫婦倆內心感到相當溫暖。

那天，明仁天皇看著他胸前的名牌，讓他不禁脫口「陛下，我是台灣的駐日代表」，這讓明仁露出笑容，先是上前感謝台灣的援助，並關心他是否適應日本的生活；此外，皇后美智子用流利英語「How long have you been in Japan」（來日本幾年了）問候馮寄台的妻子，讓不會日文的妻子緊張地用英日夾雜回應「はい。three years」（是，三年了）。

直到去年，馮寄台夫婦再次前往東京，在皇居接受天皇贈勳「旭日崇光章」，感謝他當年擔任駐日大使任內對台日關係的貢獻。他提到，明仁天皇是名慈悲的長者，回想從網球場到皇居獲頒勳章的60年，也是他從小時候一路走到外交官生涯顛峰的時刻，而陛下的退位，讓他心生些許感傷。