日本皇室「6大神秘冷知識」　德仁才上位…繼承者鬥爭就開始！

▲平成時代結束、德仁「令和時代」即將展開。（圖／路透社下同）

國際中心／綜合報導

日本隨著平成退位，新天皇德仁繼位，開啟新年號「令和」時代，不僅國際矚目，日本人也相當期待，有別於國際上有皇室的國家，日本皇室顯得更加神秘，以下整理一些不為人知的日本皇室小秘密。

1. 日本天皇都是一脈相承

自古以來到二次世界大戰前，天皇就是「神」的化身，也沒有王室被推翻，歷屆天皇都是一個家庭，直到昭和天皇時期，二次世界大戰日本慘敗，頒布詔書否定了天皇是「神」的地位，自此日本皇室也轉為低調。

2. 只被神秘面紗覆蓋的皇室

不僅作風低調，日本的皇室成員甚至沒有姓氏、也沒有選舉權，更不在日本戶籍法的管理範圍內，是以皇室特別典範作為戶口運作的依據，這是因為早期日本人認為「皇室」是神明後代，不需要有姓。此外，明仁的妻子美智子皇后，其實是一位接受西式教育、英文極度流利的新時代女性；德仁的妻子「雅子」也是一位精通英、法文的外交官，但卻鮮少人知道。

3. 明仁不只是天皇

明仁是第125代天皇，每一年日本政府都撥出約台幣1億左右給皇室作為生活費，但他卻是「最簡樸」的天皇，一台本田轎車都能使用10年以上。除此之外，他自1967年開始陸續發表了32篇研究蝦虎魚的專業論文，是蝦虎魚研究的權威，研究成果相當豐富。

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▲明仁退位循古禮結束。

4. 皇室也是凡人，也有一般人的問題

其中又以婆媳問題最嚴重，美智子當時入嫁皇室後，跟婆婆處的非常不好，就連婆婆身邊的女官也都敢大聲訓斥美智子，最後導致她罹患憂鬱症，但美智子還是努力改掉皇室一些詭異的規定，包括乳母制、父母和孩子要分開居住的規定。而德仁的妻子「雅子」也曾為了自由跟皇室進行密談，但最後雅子入嫁後，公開場合卻變回「照本宣科」，讓女權團體從期待變失望。

5. 下嫁平民就真的變平民

明仁及美智子的女兒清子公主，因為嫁給公務員而脫離皇室，改名黑田清子；明仁的姪女典子也嫁給神社住持而脫離家族，而婚姻最悲慘的真子公主下嫁平民前一個月，突然宣布延婚到2020，據悉是因為兩人「體面分手」。

6. 令和才開始，「下一位繼承者」鬥爭已展開

根據日本現行法律，女性不得繼承皇位，但德仁只有一位獨生女愛子，而文仁財有兩個女兒、一個兒子悠仁，因此德仁要求修法讓愛子繼承皇位的傳言，也就越來越多。